Atatürk'ün doğduğu ev, tarih kokan atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlamakta, onlara Türkiye'nin büyük liderinin çocukluk yıllarına ışık tutmaktadır. Atatürk nerede dünyaya gelmiştir merak konusu oldu. Peki, Atatürk nerede, ne zaman doğdu? Atatürk'ün doğduğu ev nerede? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, modern Türkiye'nin kuruluş sürecinde önemli bir lider olarak kabul edilir. Arama motorlarında Atatürk'ün doğduğu ev sorgulatılıyor. Tarihi ev, Atatürk'ün izinden giderek, onun hayatına dair önemli detayları keşfetmek isteyen herkes için anlamlı bir durak olarak öne çıkmaktadır. Atatürk kaç yılında doğdu merak konusu oldu. Peki, Atatürk nerede,ne zaman doğdu? Atatürk'ün doğduğu ev nerede? Detaylar haberimizde...

ATATÜRK NE ZAMAN DOĞDU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu, 1881 yılında Selanik şehrinde gerçekleşmiştir. Atatürk, 1881 yılında modern Yunanistan sınırları içinde yer alan, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Selanik'te dünyaya gelmiştir.

ATATÜRK DOĞDUĞU EV NEREDE?

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, bugün "Atatürk Evi Müzesi" olarak bilinmektedir. Ancak, Atatürk'ün doğduğu ev aslında müze olarak düzenlenmiş değildir. Selanik'teki bu tarihi ev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla ziyaretçilere açılmıştır. Atatürk'ün doğduğu ev, Selanik'in Kocacık Mahallesi'nde bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, bu evde 1881 yılında dünyaya gelmiştir ve bu ev, Türk tarihinde önemli bir simge olarak kabul edilmektedir. Selanik Belediyesi tarafından restore edilmiş ve müze olarak kullanıma açılmış olan Atatürk Evi, ziyaretçilere Atatürk'ün çocukluk ve gençlik yıllarına dair önemli bilgiler sunmaktadır.