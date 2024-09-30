Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ATATÜRK KAÇ YAŞINDA PAŞA OLMUŞTUR?

A: 35

B: 45

C: 55

D: 65

Cevap:

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