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Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ATATÜRK KAÇ YAŞINDA PAŞA OLMUŞTUR?

A: 35

B: 45

C: 55

D: 65

Cevap:

Atatürk kaç yaşında Paşa olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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