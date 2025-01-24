Sarayburnu'nda Atatürk heykeline saldıran şahsın kim olduğu merak ediliyor. Yüzü maskeli bir kişi, Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı olan Sarayburnu Atatürk Heykeli'ne zarar vermek istedi. Bu olay, vatandaşların büyük tepkisini topladı. Sarayburnu Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırı, çevredeki vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışıldı. Peki, Atatürk heykeline saldıran şahıs kim, tutuklandı mı?

ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRAN ŞAHIS KİM, TUTUKLANDI MI?

Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı olarak bilinen Sarayburnu Atatürk Heykeli, yüzü maskeli bir şahsın saldırı girişimine maruz kaldı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Çevredeki vatandaşlar da olaya tepki göstererek saldırganı anıttan indirmeye çalıştı.