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Atatürk'e benzeyen fenomen, 30 Ağustos'u da boş geçmedi! Kazandığı para öyle böyle değil

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle adından söz ettiren ve bu özelliğini gelir kapısı haline getiren Serdar Görel, bu kez 30 Ağustos nedeniyle canlı yayın açarak takipçilerinden para topladı. Görel'in 30 Ağustos özel yayınından 20 bin liraya yakın para topladığı konuşuluyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle hafızalara kazınan ve açtığı yayınlarla gündem olan Serdar Görel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da boş geçmedi.

KISA SÜREDE 40 BİN LİRAYI CEBE İNDİRDİ

Sosyal medya hesabından 30 Ağustos için özel yayın açan Görel, canlı yayında takipçilerinden para topladı. Görel'in açtığı yayından kısa süre içerisinde 20 bin liraya yakın bir gelir elde ettiği konuşuluyor.

"ATAM ÇOK ÖZLEDİK SENİ"

Yayını izleyen bazı sosyal medya kullanıcılarının "Atam saygılar", "Atam çok özledik seni", "Bu anlamlı günde ona benzeyeni de görmek güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya

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Yorumlar (6)

Yavuz sivas:

Kemalist demek, mantıkla alışverişi kesmiş adam demektir

50
9
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MESUT Korkmaz:

hahaha

38
1
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Ali İğsek:

aptalın çok olduğu yerde zekiler illaki geçinecek

35
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Hayriye:

Tabi biraz yağ çekmekte önemli çatur çutur hediye geliyor ??

25
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Firat Tas:

Birde hani benzese

9
0
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Savas Ozturk:

20 bin mi para yapacağınız haberin …

0
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