Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1111. Bölümünde sorulan 'Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir?' Sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi bu sorunun cevabını araştırıyor. Türk atasözleri ve deyimlerinde genellikle günlük hayatta sık karşılaşılan durumlardan bahsedilir. Bu tür atasözleri halkın yaşam tecrübelerinden doğar ve yağmura dair birçok farklı atasözü de bulunuyor. Peki, 'Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir?' Sorusunun cevabı nedir?

ATASÖZÜNE GÖRE, YAĞMURDA KADRİ BİLİNEN HANGİSİDİR?

A) Tütü

B) Poplin

C) Bolero

D) Aba

Doğru Cevap: D şıkkıdır.