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Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı?

Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı?
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Oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Atakan Yılmaz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Atakan Yılmaz neden tutuklandı?

Atakan Yılmaz neden tutuklandı ve oyuncu Atakan Yılmaz kimdir sorularına yanıt aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, sosyal medya paylaşımlarında yasa dışı bahse özendirici ibareler tespit edilen oyuncu Atakan Yılmaz gözaltına alındı. Atakan Yılmaz kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ATAKAN YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kumarın "dijital uyuşturucu" niteliğinde olduğu vurgusuyla mücadeleye devam edildiğini belirtti. Açıklamada, oyuncu Atakan Yılmaz'ın sosyal medya platformlarında yayınladığı videolar ve görsellerde, reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasa dışı bahise teşvik edici faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

7258 sayılı Kanun'a muhalefet iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Yılmaz, 7 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alındı.

Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı?

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

Atakan Yılmaz, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. 30 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almış olup, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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