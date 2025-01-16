ATA AÖF SINAV SONUÇLARI | ATA AÖF final sonuçları soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ATA AÖF sorgulama ekranı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavları 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, sonuçların açıklanmasını ve sınav soruları ile cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime sunuldu mu? ATA AÖF sorgulama ekranı!

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarları, sınavların tamamlanmasının ardından üniversitenin resmi web sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişebilirler.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Final sınav sonuçlarının ise sınavların tamamlanmasından sonraki iki hafta içinde açıklanması beklenmektedir. Öğrenciler, sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Sonuçların açıklanma tarihiyle ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, üniversitenin ATA AÖF resmi web sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

AÖF FİNAL SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Öğrenme Yönetim Sistemi'nde (ÖYS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazar (19 Ocak 2025) günü saat 10.30'a kadar iletebilecek.

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