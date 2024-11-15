ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır?

2024 ATA AÖF Ara Sınavı (vize) için giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı merak ediliyor. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini nasıl ve nereden alacağını araştırıyor. ATA AÖF sistemi açıldığında belgeyi almak için kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli olacaktır. Peki, 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesini almak için, ATA AÖF resmi internet sitesine giriş yaparak, öğrenci bilgilerinizi girmeniz yeterlidir. Giriş belgesini sorgulama ekranına ulaşmak için, "Sınav Giriş Belgesi" bölümüne tıklayarak, gerekli adımları takip edebilirsiniz. Ayrıca, sınav tarihleri ve diğer önemli bilgiler de aynı platform üzerinden duyurulmaktadır.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ

I.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30

II.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00

III.Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30

ATA AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ

I.Oturum 11 Ocak 2025

II.Oturum 11 Ocak 2025

III.Oturum 12 Ocak 2025