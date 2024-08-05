Asu Kaya kimdir? CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya kaç yaşında ve nereli?

Asu Kaya kimdir? CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda aday oldu. Bununla birlikte, 662 kayıtlı delegenin oy kullandığı seçimlerde Asu Kaya, 477 oy alarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildi. Asu Kaya kimdir? Asu Kaya kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

ASU KAYA KİMDİR?

Asu Kaya, 1976 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. İlkokulu Atatürk İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Osmaniye'nin yabancı dilde eğitim veren ilk okulu olan Özel Bahçeli Koleji'nde, bir yıl İngilizce hazırlık okuyarak tamamladı ve 1993 yılında mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda 1,5 yıl eğitim gördükten sonra, 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Osmaniye Verem Savaş Dispanseri'nde çalışmaya başladı. 2008 yılına kadar Verem Savaş Dispanseri'nde başhekimlik yaptı. Aynı yıl Düziçi ilçesi Ellek Beldesi'nde aile hekimi olarak çalışmaya başladı ve bu görevi 6 ay sürdürdü. Ellek Beldesi'nde çalışırken, Osmaniye Merkez Karaboyunlu Aile Sağlığı Merkezi'nde de görev aldı ve 2008 yılından 2023 yılına kadar burada çalıştı.

2016 ve 2018 yıllarında üst üste Osmaniye Tabip Odası'nda yönetim kurulu başkanlığına seçildi. 2020 yılında Merkez Konseyi delegeliğine seçildi. Genel Sağlık İş Sendikası'nda sendikal çalışmalarda bulundu. CHP ve Osmaniye Tabip Odası arasında Yaşamhak Projesi iş birliği imzalayarak kadın ve çocuk haklarının korunması için çalışmalar yürüttü. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan Asu Kaya, 2022 yılında Osmaniye Tabip Odası yönetim kurulu başkanlığına üçüncü kez seçildi. Görev yaptığı dönemde Osmaniye'deki akademik meslek örgütlerini Tabip Odası'nın çağrısıyla bir araya getirerek toplum için eşgüdümle çalışma platformu oluşturdu.

2023 genel seçimlerinde Osmaniye Milletvekili seçildi. CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Aylin Nazlıaka ile yarışan Asu Kaya, 477 oy alarak CHP Kadın Kolları Başkanı seçildi.