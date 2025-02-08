Astrolog Hilal Saraç olayı nedir? Hilal Saraç neden gözaltına alındı?

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hilal Saraç, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındığını duyurdu. Bu gelişme, kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırırken, Hilal Saraç'ın kim olduğu ve gözaltına alınma gerekçesi merak konusu oldu. Peki, astrolog Hilal Saraç ne paylaştı, neden gözaltına alındı? İşte, Hilal Saraç hakkında merak edilenler…

HİLAL SARAÇ OLAYI NEDİR?

Astrolog Hilal Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu. Hilal Saraç'ın gözaltına alınma nedeni resmi olarak açıklanmamış olsa da, 6 Şubat 2025 tarihinde yaptığı bir paylaşımın bu duruma neden olduğu iddia ediliyor. Hilal Saraç'ın paylaşımında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında öne sürdüğü iddialar dikkat çekmişti.

Astrolog Hilal Saraç

HİLAL SARAÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hilal Saraç'ın gözaltına alınma gerekçesiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak, Hilal Saraç'ın gözaltına alınma nedeni, 6 Şubat 2025 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili yaptığı iddialı bir paylaşım olarak gösteriliyor. İddiaların gerçekliği ve gözaltı süreci hakkında yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Hilal Saraç gözaltı

HİLAL SARAÇ NE PAYLAŞTI?

Söz konusu paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin ciddi akciğer sorunları ve nefes darlığı yaşadığı belirtilmiş, bu ifadelerin ardından Hilal Saraç'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü astroloğun gözaltına alınma nedeninin Devlet Bahçeli hakkında yaptığı paylaşımından kaynaklandığı öne sürülüyor.

Hilal Saraç'ın geçmiş paylaşımları