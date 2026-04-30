Astrolog Aysun Koç dolunayın etkilerini anlattı

Haberler.com YouTube kanalında izleyicilerle buluşan Astrolog Aysun Koç, 1 Mayıs’ta Akrep burcunun 11 derecesinde gerçekleşecek dolunayın etkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dolunayın özellikle kriz, dönüşüm ve yeniden yapılanma temalarını ön plana çıkaracağını belirten Koç, hem bireysel hem toplumsal anlamda önemli gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

DOLUNAY KRİZ VE DÖNÜŞÜM TEMALARIYLA GELİYOR

Koç, Akrep burcunda gerçekleşecek dolunayın “plüto kareli” bir etki taşıdığına dikkat çekerek, bazı konularda yıkım ve yeniden yapılanma süreçlerinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Maddi konularda dalgalanmaların yaşanabileceğini belirten Koç, “Maddi anlamda çalkantılı olaylara sebebiyet verebilecek bir etkiyle geliyor” ifadelerini kullandı.

Dolunayın Jüpiter’den destek aldığını da belirten Koç, bu süreçte yaşanacak bitişlerin daha yumuşak geçişlerle sonuçlanabileceğini ifade etti. Ancak özellikle evlilik ve ortaklıklarda önemli kararların gündeme gelebileceğini vurguladı.

İLİŞKİLERDE BİTİŞLER VE ÖNEMLİ KARAR SÜREÇLERİ

Dolunayın özellikle evlilik ve ortaklık alanlarında etkili olacağını belirten Koç, bazı ilişkilerde ayrılık kararlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Nafaka ve tazminat gibi konuların da bu süreçte öne çıkabileceğini dile getiren Koç, “Bir sonlanma olacaksa da hayrınıza olacak” diyerek izleyicilere önemli bir uyarıda bulundu.

İletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat çeken Koç, bu dönemde abartılı tepkilerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Dürüstlük sınavının öne çıkacağını ifade eden astrolog, etik davrananların kazanacağını, aksi durumda ise zorlayıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini söyledi.

BURÇLARA GÖRE DOLUNAY ETKİLERİ

Koç, dolunaydan en çok etkilenecek burçların Akrep, Boğa, Aslan ve Kova olduğunu belirtirken, Yengeç ve Balık burçlarının daha şanslı etkiler alacağını ifade etti. Koç burçları için maddi konular ve sağlık, Boğa burçları için ilişkiler, İkizler için iş hayatı ve günlük düzen ön plana çıkıyor.

Yengeç burçlarında aşk hayatında netleşmeler yaşanabileceğini söyleyen Koç, Aslan burçları için aile ve ev konularının gündeme geleceğini belirtti. Diğer burçlar için de kariyer, sosyal çevre ve yurt dışı bağlantılı konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğini vurguladı.