#128137 AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında neden geri çekiyor, ne oldu?

6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüsle mücadele yıllar geçmesine rağmen sürerken, süreçte önemli aktörlerden biri olduğu iddia edilen ilaç şirketi Astrazeneca'dan dikkat çeken bir hamle geldi. AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında neden geri çekiyor, ne oldu? Detaylar haberimizde...

ASTRAZENECA KORONAVİRÜS AŞILARINI NEDEN GERİ ÇEKİYOR?

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'de görülen bir davada 50'den fazla mağdur ve yakınları tarafından dava edilen Astrazeneca, mahkeme kayıtlarında koronavirüs aşısının nadir ancak tehlikeli yan etkileri olduğunu kabul ederek aşıyı dünya çapında geri çekme kararı aldı.

ASTRAZENECA AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Şubat ayında yaptığı açıklamada aşının çok nadir durumlarda Trombositopeni Sendromu ile Tromboz'a neden olabileceğini itiraf eden şirketin çıkışı sonrasında bu sendrom İngiltere'de 80'den fazla ölümün yanı sıra yüzlerce ciddi yaralanmayla ilişkilendirildi.

ASTRAZENECA KORONAVİRÜS AŞILARINI TOPLATTI MI?

Mağdur olduğu iddia edilen 50'den fazla kişi ve yakını şu anda şirketle Yüksek Mahkeme'de hukuk mücadelesi veriyor. Öte yandan AstraZeneca, aşının geri çekilmesi kararının bu davayla ilgili olduğunu reddediyor ve aşının ticari nedenlerle piyasadan kaldırıldığını öne sürüyor. Şirket, mahkeme belgelerinde yer alan Vaxzevria adlı aşının artık üretilmediğini ve/veya tedarik edilmediğini, yerini daha yeni varyantlarla mücadele eden güncellenmiş aşıların aldığını söyledi.