Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü?

Aslıhan Hünel"Abim düğün günümde bana küsmüştü. O kapıdan gireceğini hayal ettim, ama olmadı. Düğün boyunca gelmesini bekledim, ama gelmedi. Bazı anların tekrarı yoktur." dedi. Peki, Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü?

ASLIHAN HÜNEL VE ABİSİ SARUHAN HÜNEL NEDEN KÜSTÜ?

Aslıhan Hünel, program sırasında yaptığı açıklamada, düğün gününde abisi Saruhan Hünel ile yaşadığı kırgınlık nedeniyle derin bir üzüntü yaşadığını anlattı.

"Abim düğün günümde bana küsmüştü. O kapıdan gireceğini hayal ettim, ama olmadı. Düğün boyunca gelmesini bekledim, ama gelmedi. Bazı anların tekrarı yoktur." dedi.

Aslıhan Hünel'in açıklamalarında, kırgınlığın sebebi henüz açıklanmadı.