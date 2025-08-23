Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli?

Son dönemde oyunculuk kariyerindeki başarılı çıkışlarla dikkat çeken Aslıhan Gürbüz, hem televizyon dünyasında hem de sinemada kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Gürbüz, son projeleriyle tekrar gündeme geldi. Aslıhan Gürbüz ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Babası Eskişehir Seyitgazi kökenli olan Gürbüz, 5 yaşındayken babasının iş nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa İnegöl'e taşınmıştır. Ailesiyle birlikte uzun yıllar İnegöl'de yaşayan Aslıhan Gürbüz'ün babası, Turgut Gürbüz, vefat etmiştir. İlköğretim eğitimini İnegöl'deki Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda tamamlayan Gürbüz, ardından meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe eğitimi almıştır. Tiyatroya olan ilgisiyle, Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydolan Gürbüz, burada eğitimini sürdürürken, son sınıfta talihsiz bir trafik kazası geçirmiştir. Bu kazada beş ay boyunca yatalak bir yaşam sürmek zorunda kalan oyuncu, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından tekrar hayata tutunmuş ve tiyatro kariyerine adım atmıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 doğumlu olup, şu an 42 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine çok genç yaşlarda başlayan Gürbüz, yıllar içinde yeteneği ve başarılarıyla adından söz ettirmiştir. Hem televizyon dizilerinde hem de sinemada birçok unutulmaz karaktere hayat veren Gürbüz, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından sanatını daha da güçlendirerek kariyerine devam etmektedir.

ASLIHAN GÜRBÜZ NERELİ?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Ancak, çocukluğunda ailesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine taşınmış ve burada büyümüştür. Çanakkale doğumlu olan Gürbüz, aslında kendini İnegöl ve Bursa ile özdeşleştiren bir isim olarak tanınıyor. Yetenekli oyuncu, hem doğduğu şehir hem de büyüdüğü ilçe ile bağlarını her fırsatta vurgulamaktadır.

ASLIHAN GÜRBÜZ EVLİ Mİ?

Aslıhan Gürbüz, özel hayatını her zaman gözlerden uzak tutmayı tercih eden bir isim. Şu anki durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmamakla birlikte, oyuncunun evli olup olmadığına dair herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Başarılı oyuncu, genellikle kariyerine odaklanarak dikkatleri üzerine çekmekte ve özel hayatını gizli tutmayı sürdürmektedir.