Gelinim Mutfakta yarışmasının 17 Eylül Salı günü yayınlanacak bölümünün fragmanı merakla bekleniyordu ve nihayet yayınlandı. Fragmanda, yarışmacı Aslı Hünel'in Rabia'ya karşı sinirlendiği ve gerilim dolu anların yaşandığı görülüyor. Yarışmacılar arasındaki bu gerginlik, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Yarınki bölümde, mutfakta yaşanan bu gerilimin ve Aslı Hünel ile Rabia arasındaki tartışmanın detayları ortaya çıkacak. Peki, Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı?

ASLI HÜNEL NEDEN SİNİRLENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 17 Eylül Salı günkü fragmanı yayınlandı. Yarınki bölümde Aslı Hünel'in Rabia'ya sinirlendiği görülüyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 16 Eylül Pazartesi gününün kazananı Rabia gelin oldu.