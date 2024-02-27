Show TV ekranlarında hafta içi her gün 12.30'da ekranlara gelen Aslı Hünel ile Gelin Evi programı heyecanla takip ediliyor. Her hafta birbirinden renkli yarışmacılar ile seyircisiyle buluşan Gelin Evi'nde bu haftanın yarışmacıları merak ediliyor. ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! 26 Şubat 2024 Gelin Evi yarışmacıları kim?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİN EVİ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİM?

Haftanın ilk yarışmacısı Kardelen gelin 23 yaşında. 3 aylık evli olan Kardelen gelin aslen Kocaeli'li ve ev hanımı. Serpil gelin 22 yaşında, 3 yıllık evli, Sakaryalı ve ev hanımı. Dilara gelin 28 yaşında 2 yıllık evli, Erzurumlu ve ev hanımı. Rümeysa gelin 26 yaşında ve 5 yıllık evli. Zonguldaklı olan gelin ev hanımı. Yıldız gelin 27 yaşında 4 yıllık evli, Zonguldaklı ve beden eğitimi öğretmeni.

GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE!