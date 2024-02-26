ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM! Gelin Evi'nde kim birinci oldu? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı?

Aslıhan Hünel'in sunumuyla, Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan "Gelin Evi" adlı program, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programda, birbirinden iddialı yarışmacılar büyük bir ödül için kıyasıya mücadele ediyorlar. Yarışmacılar, evlilik hazırlıkları ve gelinlik seçimi gibi çeşitli görevlerde yarışarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Gelin Evi'nin yeni bölümleri, izleyicileri heyecanlandıran ve merakla beklenen anların yaşandığı bir atmosfer sunuyor. Gelin Evi son bölümde ödülü kim kazandı? Gelin Evi'nde kim birinci oldu? İşte ayrıntılar...

ASLI HÜNEL KİMDİR?

İstanbul'da 4 Haziran 1977'de doğan Aslı Hünel, müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde adım attı. Henüz 14 yaşındayken şan dersleri almaya başladı ve müzik tutkusuyla kendini geliştirmeye devam etti.

Müzik alanındaki başarısıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahne alan Aslı Hünel, "Bambaşka" adlı albümünde yer alan şarkılarını kliplendirdi ve müzikseverlerle buluşturdu.

Son dönemde televizyon dünyasına adım atan Hünel, TGRT Haber kanalında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunarak ekranlara renk kattı. Daha sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programını sunmaya başladı.

GELİN EVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 1239. Bölümünde; 27 yaşında, 2,5 yıllık evli Ayyüce Kolyiğit'in evine konuk olundu. Ayyüce Gelin'in çeyizleri serildi, düğün fotoğraflarına bakıldı, tüm detaylarıyla ev dekorasyonu ve özenle hazırladığı sofrası değerlendirildi. Teknede misafirlerine balık tutan olan Ayyüce Gelin, kemençe eşliğinde yaptığı özel karşılama ile renkli anlar yaşattı.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Son haftada yarışan yarışmacılardan 50 bin TL'ye ilk veda eden gelin 14 puan ile Rezzan gelin oldu. Ödüle ikinci veda eden 15 puanla Ayyüce gelin üçüncü veda eden Hilal gelin oldu. Son ikiye kalan isimler ise Rabia ve Yaren gelin. Bu gelinler arasında 50 bin TL'yi kazanan gelin ise Yaren gelin oldu. Haftanın birincisi olarak ödülü kazanan Yaren gelin sevinç gözyaşlarını tutamadı.