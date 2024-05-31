Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve kitapları neler? Aşkım Kapışmak'ın hayatı…
Yazar Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Aşkım Kapışmak'ın kitapları ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve kitapları neler? Aşkım Kapışmak'ın hayatı…
Aşkım Kapışmak kimdir? İstanbul'da dünyaya gelen Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak kaç yaşında olduğu ve kitapları merak ediliyor. Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve kitapları neler? Aşkım Kapışmak'ın hayatı…
AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?
Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Türk yazar ve oyuncudur.
Kitapları
Aşkımın Beden Dili
Beni Benimle Aldatır mısın?
Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan
Ebeveynlik Cüzdanı
Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi
Terzi
Yaşam Kitabı
Küçük Mutluluklar Kitabı
Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma
Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş
Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun
Filmografisi
Elma Dersem Çık (2019)
Nasipse Olur (2020)
Kolpaçino 4 4'lük (2024)