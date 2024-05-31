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Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve kitapları neler? Aşkım Kapışmak'ın hayatı…

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Yazar Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Aşkım Kapışmak'ın kitapları ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve kitapları neler? Aşkım Kapışmak'ın hayatı…

Aşkım Kapışmak kimdir? İstanbul'da dünyaya gelen Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak kaç yaşında olduğu ve kitapları merak ediliyor. Aşkım Kapışmak kaç yaşında ve kitapları neler? Aşkım Kapışmak'ın hayatı…

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Türk yazar ve oyuncudur.

Kitapları

Aşkımın Beden Dili

Beni Benimle Aldatır mısın?

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan

Ebeveynlik Cüzdanı

Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi

Terzi

Yaşam Kitabı

Küçük Mutluluklar Kitabı

Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma

Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş

Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun

Filmografisi

Elma Dersem Çık (2019)

Nasipse Olur (2020)

Kolpaçino 4 4'lük (2024)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Aşkım Kapışmak Gündem Eğitim Kültür Sanat Haberler

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