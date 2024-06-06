Aşkı Memnu ne zaman çekildi, sonu nasıl bitiyor? 2024 Aşkı Memnu hangi günler var?

Aşk-ı Memnu dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan ve herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyordu. Bu yıl tekrar seyircisi ile buluşan Aşk-ı Memnu dizisi hakkında Aşkı Memnu nerede çekildi? Aşkı Memnu ne zaman çekildi, sonu nasıl bitiyor? 2024 Aşkı Memnu hangi günler var?

AŞKI MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan bir yalıda çekilmiştir. Sarıyer'de Piyasa Caddesi üzerindeki bu yalının sahibi ise iş adamı Rahmi Koç'tur.

AŞK-I MEMNU KONUSU

İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.

SONU

Aşk-ı Memnu'nun final bölümünde, Behlül her şeye rağmen Bihter'in tüm ikna çabalarına rağmen Nihal ile evlenmeye kararlı. Düğün günü için tüm hazırlıklar devam ederken, Matmazel daha fazla dayanamayarak Adnan'a bildiklerini anlatıyor

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

• Beren Saat (Bihter)

• Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

• Nebahat Çehre (Firdevs)

• Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

• Zerrin Tekindor (Matmazel)

• Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

• Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

• Nur Fettahoğlu (Peyker)

• İlker Kızmaz (Nihat Önal)

• Baran Akbulut (Beşir)

• Fatma Karanfil(Şayeste)

• Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

• Zerrin Nişancı (Aynur)

• Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

• Gülizar Irmak (Sevil)

• Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

• Evren Duyal (Nesrin)

• Ufuk Kaplan (Kathia)

AŞK-I MEMNU HANGİ GÜNLER

Tüm zamanların en tutkulu ve en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu 6 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor. Dizinin bölümleri her hafta perşembe akşamı yayınlanacak.