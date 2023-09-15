Aşk-ı Memnu dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan ve herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyordu. Bu yıl tekrar seyircisi ile buluşan Aşkı Memnu kaç bölüm? Merak ediliyor. Peki, Aşkı Memnu kaç bölüm? Aşkı Memnu kaç sezon, kaç bölümden oluşuyor?

Aşkı Memnu kaç bölüm? Sorusu, diziyi izlemek isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi taraıfndan merak ediliyor. Aşk-ı Memnu dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan ve herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyordu. Bu yıl tekrar seyircisi ile buluşan Aşk-ı Memnu dizisi detayları merak konusu olmakta. Peki, Aşkı Memnu kaç bölüm? Aşkı Memnu kaç sezon, kaç bölümden oluşuyor?

AŞKI MEMNU KAÇ BÖLÜM?

Aşk-ı Memnu dizisi toplamda 2 sezon 79 bölümden oluşmaktadır. 4 Eylül 2008 tarihinde ilk sezon 38 bölüm şeklinde yayınlandı. 3 Eylül 2009 tarihinde ikinci sezon 41 bölüm şeklinde yayınlandı ve 24 Haziran 2010 tarihinde final bölümü izleyicilerle buluştu.

AŞKI MEMNU KONUSU

İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.