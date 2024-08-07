ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Güdül, Ayaş, Çankaya 7-8 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

6 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 10:05:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 17:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ ÇAĞA MAHALLESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ MEYDANA GELECEKTİR.

Etkilenen Yerler: ÇAĞA MAHALLESİ

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 18:00:00

Detay: Ayaş Bayram Mahallesi 160'lık içme suyu dağıtım hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Bayram Mahallesi.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 11:05:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 17:00:00

Detay: Karapınar mahallesi 1183 sokak içi, 400 lük S-8 hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Karapınar mahallesi, Ata mahallesi, Huzur mahallesi, Akpınar mahallesi, Şehit Cengiz Karaca mahallesi. Şehit Cevdet Özdemir mahallesi, Gökkuşağı mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 19:00:00

Detay: BAĞLICA MAHALLESİ BAĞLICA BULVARI İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YENİ BAĞLICA MAHALLESİ BİR KISMI,ÇAMBAYIRI CADDESİNE BAĞLANAN CADDE VE SOKAKLAR TAMAMI

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 12:35:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 17:00:00

Detay: Gazi Mahallesi Yeni Bacı Mevkiinde oluşana şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktaadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesinin bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Küme evlerinde Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Küme evleri Mehmet Cengiz Özalp Bulvarı Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 19:00:00

Detay: Mamak ilçesi General Zeki Doğan mahallesi 542 sokak içerisinde ani oluşan Q100 düktil boru arızası nedeniyle saat 19:00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: General Zeki Doğan mahallesi Mutlu mahallesi Kutlu mahallesi üst katları

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 17:30:00

Detay: AKYURT YILDIRIM MAH GEÇİT SOKAK İÇERİSİNDE MUTAHİTİN ÇALIŞMA ESNASINDA ABONE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 19:00:00

Detay: Mamak ilçesi Şahap Gürler mahallesi 1242 sk içinde ani olarak oluşan Q125 lik Duktil boru arızası dan dolayı 19.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Şahapgürler mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.08.2024 17:00:00

Detay: alagöz mahallesi türkoğlu ali ağa caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: yenihisar mahallesi malıköy mahallesi alagöz mahallesi içerisindeki sarper caddesi ve çevresi