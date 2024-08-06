ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Çubuk, Akyurt 6-7 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

6 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.08.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 6.08.2024 17:00:00

Detay: Gazi mahallesi şehit rahmi caddesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi içerisindeki yeni bacı mevkii

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.08.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 6.08.2024 16:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ EDİP SOKAK'TA MEYDANA GELEN 100'LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 16:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARINA BAĞLI SOKAKLAR

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.08.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 6.08.2024 19:00:00

Detay: yıldırım mahallesi gül caddesi içinde oluşan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: yıldırım mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.08.2024 23:55:00

Detay: alagöz mahallesi türkoğlu ali ağa caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: yenihisar mahallesi malıköy mahallesi alagöz mahallesi içerisindeki sarper caddesi ve çevresi