ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Şubat Elmadağ, Gölbaşı, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.02.2025 16:40:00

Tamir Tarihi: 5.02.2025 20:00:00

Detay: Tatlica mahallesi petir sokak içerisinde abonenin yapmış olduğu kazı çalışması esnasında dağıtım şebeke hattına zarar vermiştir

Etkilenen Yerler: TATLICA MAHALLESİ Bİ KISMI

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Arıza Tarihi: 5.02.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.02.2025 20:00:00

Detay: ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BASKANLIĞI TARAFINDAN 05.02.2025 ÇARSAMBA GÜNÜ ŞAHİN TEPESİ SU DEPOSU MANEVRA ODASI VANA VE BORU DEGİŞİMİ NEDENİYLE ŞAHİN TEPESİ SU DEPOSUNDAN SU ALAN KURTULUŞ VE TATLICA MAHALLELERİ BİR KISMINDA SAAT 09:00 DAN AKSAM SAAT 20:00 KADAR SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.VERİLEN RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ABONELERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MH TATLICA MH BİR KISMI

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.02.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 5.02.2025 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EMİRLER MAHALESİ

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.02.2025 15:10:00

Tamir Tarihi: 5.02.2025 17:00:00

Detay: KIZIK MAHALLESİ KÜME EVLERİ NO:140 ÖNÜNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: KIZIK MAHALLESİ