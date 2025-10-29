ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Arıza Tarihi: 29 Ekim 2025, 12.30

Tamir Tarihi: 29 Ekim 2025, 20.00

Detay: P11 pompa istasyonundaki pompa arızası nedeniyle aşağıda belirtilen mahallelerin üst kotlarında basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir. Suların saat 20.00 civarında verilmesi planlanmaktadır. Tüketime bağlı olarak üst kotlardaki suyun 21.00'e kadar normale dönmesi beklenmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Doğantepe Mahallesi'nin bir kısmı, Başpınar Mahallesi'nin bir kısmı, Feridun Çelik Mahallesi'nin bir kısmı, Battalgazi Mahallesi'nin bir kısmı, Karapürçek Mahallesi'nin bir kısmı, Beşikkaya Mahallesi'nin bir kısmı, Önder Mahallesi'nin bir kısmı ve Solfasol Mahallesi'nin bir kısmı.

Nallıhan

Arıza Tarihi: 29 Ekim 2025, 16.45

Tamir Tarihi: 29 Ekim 2025, 19.00

Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde içme suyu hattında meydana gelen anlık arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Çayırhan Mahallesi Atatürk Bulvarı, M. Ş. Ahmet Kaymak Sokak, 118. Sokak, Kemal Sevim Sokak, Postane Sokak, Çocuklara Sevgi Sokak ve Park Sokak.