ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Şubat Gölbaşı, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.02.2025 11:40:00

Tamir Tarihi: 27.02.2025 21:00:00

Detay: İvedik-Polatlı içme suyu ana isale hattında meydana gelen arızadan kaynaklı plansız su kesinti yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi Tamamı

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.02.2025 12:10:00

Tamir Tarihi: 27.02.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Eryaman Mahallesi 262 Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Eryaman Mahallesi geneli, Devlet Mahallesi bir kısmı