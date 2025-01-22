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ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Ocak Sincan, Beypazarı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Ocak Sincan, Beypazarı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Sincan, Beypazarı, Mamak su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 21:00:00

Detay: Altındağ İlçesi,P17 pompa istasyonunda enerji-sa kaynaklı trafo bakım çalışması nedeniyle enerji verilememesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik mah. Doğantepe mah.,Kavaklı mah. Beşikkaya mah.Başpınar mahallesinin bir kısmı, Karapürçek mahallesinin bir kısmı, Solfasol mahallesinin bir Kısmı

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 23.01.2025 21:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ. Başkent Enerji tarafından P17 pompa istasyonunda sürekli enerji ve trafo arızası olduğundan trafo ve enerji hatlarının yenilenme bakımı yapılacağından,

Etkilenen Yerler: 23.01.2025 Perşembe günü 09.00 ile 21 .00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Etkilenen yerler.Başak ve Ekin mahallelerin tamamı ile Bostancık ve Gökçeyurt mahallelerin üst kotları etkilenmektedir.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.01.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 22.01.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Zambak Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Zambak Sokak, Lale ,Çimen, Zümrüt, Şht. Pilot Ali BASMAKÇI Sokak Ve Civarı

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Arıza Tarihi: 22.01.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 22.01.2025 19:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Meydan Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Meydan Sokak Ve Bir Kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.01.2025 16:30:00

Tamir Tarihi: 22.01.2025 21:20:00

Detay: sincan ilçesi temelli cumhuriyet mahallesi adnan menderes caddesi içerisinde oluşan firma kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi istiklal mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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