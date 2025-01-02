ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ocak Akyurt, Gölbaşı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Akyurt, Gölbaşı, Mamak su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 3 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 3 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 3 OCAK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.01.2025 10:30:00
Tamir Tarihi: 2.01.2025 21:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Şentepe Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde bulunan /400 lük /Politren içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi, Esentepe Mahallesi
AKYURT SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.01.2025 16:00:00
Tamir Tarihi: 2.01.2025 19:00:00
Detay: Yıldırım mahallesi merve sokak içinde Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: yıldırım mahallesi
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.01.2025 16:30:00
Tamir Tarihi: 2.01.2025 19:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK MAHALLESİ ÇORUM SOKAKTA Ø 110 HDPE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: İNCEK MAHALLESİ.
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.01.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 2.01.2025 21:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ.Kutludüğün mahallesi Karacadere cadde içinde ani olarak oluşan Ø110 lik HDPE boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: .Etkilenen yerler. Kutludüğün Mahallesinin üst kotları etkilenmektedir.