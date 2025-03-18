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ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 18 Mart Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 18 MART

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Şehit Ali Mahallesi 3535 sokak içerisinde imalatı tamamlanmış içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışması yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bilgisayarcılar Sitesi

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : KARACAKAYA MAHALLESİ 2700 CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø250MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARACAKAYA MAHALLESİ MEBUSKENT SİTESİ VE CİVARI

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 07:00:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 21:00:00

Detay: Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde yapılacak olan hat deplase çalışması sebebiyle planlı su kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tandoğan mahallesi tamamı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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