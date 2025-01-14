ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 14.01.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 14.01.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokakta Oluşan Hidrafor Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokak, Boztepe Sokak, Akrapol Yolu, Çağrıken Villaları