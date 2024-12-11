ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 12 ARALIK
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
- Arıza Tarihi: 11.12.2024 15:20:00
- Tamir Tarihi: 11.12.2024 23:55:00
- Detay: Menderes Mahallesi Mevlana caddesi ile 818 köşede meydana gelen içme suyu şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
- Etkilenen Yerler: Çoğlu Mahallesi, Menderes Mahallesi , 29 Ekim Mahallesi , Adalet Mahallesi