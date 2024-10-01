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ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ekim Bala, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ekim Bala, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Bala, Çankaya, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 23:55:00

Detay: Çankaya İlçesi Naci Çakır Mahallesi 754 Sokak içerisinde bulunan P-5 pompa istasyonu trafosunda Başkent Elektrik tarafından bakım çalışması nedeniyle Su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ata mahallesi, Akpınar mahallesi, İlker mahallesi, Metin Akkuş mahallesi,Osman Temiz mahallesi, Karapınar Mahallesi, Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Naci Çakır mahallesi,Huzur mahallesi,Şehit Cengiz Karaca mahallesi ,Oran mahallesi, Büyükesat mahallesi, Birlik mahallesi, Hilal mahallesi,Kazım Özalp mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi, Sancak mahallesi, Yıldızevler mahallesi, Keklik Pınarı Mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Çankaya Mahallesi ve civarı Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.09.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 29.09.2024 23:00:00

Detay: Bala ilçesi Sofular Mahallesi şebeke dağıtım hattında vatandaş tarafından verilen hasar nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Sofular Mahallesi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber Keçiören Çankaya Ankara Gündem Yaşam Bala

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