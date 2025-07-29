Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yeri sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri açıklandı mı sorusu, 2025 Ağustos celbi için yoklamasını tamamlayan ve tercihte bulunan tüm adayların araştırma konusu haline geldi. Tercih işlemlerini 31 Mayıs 2025'e kadar tamamlayan yükümlüler, askerlik yeri sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını öğrenecek. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı ve nasıl sorgulanır? Askerlik yeri sorgulama ekranı!

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, 2025 Ağustos celp dönemine ait askerlik yerleri 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek.

ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerleri açıklandı mı sorusunun yanı sıra, askerlik yeri sorgulama ekranı nasıl kullanılır sorusu da oldukça önemli oluyor. e-Devlet'e giriş yapan adaylar, "Milli Savunma Bakanlığı > Sınıflandırma Sonuçları" sekmesinden T.C. kimlik numarasıyla askerlik yerlerini sorgulayabilecek. Ayrıca sevk evraklarına da bu ekran üzerinden ulaşılabilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Askerlik sevk belgeleri ise gruplara göre farklı tarihlerde erişime açılacak. 1. grup (yedek subay/astsubay ve er) için sevk tarihi 7 Ağustos 2025 olarak belirlendi. 2. grup için 4 Eylül 2025, 3. grup içinse 2 Ekim 2025 sevk tarihi olacak.