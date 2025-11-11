Haberler

Askeri kargo uçağı neden düştü? SON DAKİKA! C130 uçağı düşüş nedeni açıklandı mı?

Askeri kargo uçağı neden düştü? SON DAKİKA! C130 uçağı düşüş nedeni açıklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kargo uçağı neden düştü? Son dakika! Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde başlatıldığı belirtildi. C130 uçağı düşüş nedeni açıklandı mı? Ayrıntılar...

Uçak neden düştü? Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın ardından yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmalarının hızla başlatıldığını duyurdu.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan hava sahasında düştüğü belirtildi. Henüz kazanın nedenine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, teknik bir arıza veya hava koşulları gibi etkenlerin araştırıldığı ifade edildi. Olayın ardından hem Türk hem Gürcü makamları bölgede geniş çaplı bir inceleme ve arama kurtarma çalışması başlattı.

Bakanlık, uçağın düşmesiyle ilgili detaylı incelemenin devam ettiğini, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik ekiplerin çalıştığını bildirdi.

KARGO UÇAĞI C130 NEREDE, NEDEN DÜŞTÜ?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırları içerisinde düştüğü açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, kaza sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekipleri Gürcü yetkililerle iş birliği içinde olay bölgesine sevk edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, inceleme tamamlandığında kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını belirtti. Olayın ardından hem Türkiye hem de Gürcistan savunma yetkililerinin iletişim halinde olduğu aktarıldı.

C-130 tipi uçak nedir?

C-130, askeri nakliye görevlerinde kullanılan dört motorlu bir kargo uçağıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde uzun süredir yer alan bu uçak, personel ve malzeme taşımacılığında görev yapmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Erdoğan verdi! Şehirlerimiz var
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi

Bir haftadır aranıyordu! Otizmli Veysel'den acı haber geldi
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik

Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.