Askeri kargo uçağı neden düştü? SON DAKİKA! C130 uçağı düşüş nedeni açıklandı mı?

Uçak neden düştü? Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın ardından yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmalarının hızla başlatıldığını duyurdu.

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan hava sahasında düştüğü belirtildi. Henüz kazanın nedenine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, teknik bir arıza veya hava koşulları gibi etkenlerin araştırıldığı ifade edildi. Olayın ardından hem Türk hem Gürcü makamları bölgede geniş çaplı bir inceleme ve arama kurtarma çalışması başlattı.

Bakanlık, uçağın düşmesiyle ilgili detaylı incelemenin devam ettiğini, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik ekiplerin çalıştığını bildirdi.

KARGO UÇAĞI C130 NEREDE, NEDEN DÜŞTÜ?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırları içerisinde düştüğü açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, kaza sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekipleri Gürcü yetkililerle iş birliği içinde olay bölgesine sevk edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, inceleme tamamlandığında kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını belirtti. Olayın ardından hem Türkiye hem de Gürcistan savunma yetkililerinin iletişim halinde olduğu aktarıldı.

C-130 tipi uçak nedir?

C-130, askeri nakliye görevlerinde kullanılan dört motorlu bir kargo uçağıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde uzun süredir yer alan bu uçak, personel ve malzeme taşımacılığında görev yapmaktadır.