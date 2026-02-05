Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Vatani görevini yapmak üzere askere giden bir gencin yaşadığı ayrılık, sosyal medyada gündem oldu. Altı ay sürecek askerliği sırasında sevgilisinden gelen mesajla ilişkisinin bittiğini öğrenen genç, yaşadığı hayal kırıklığına Cem Adrian'ın şarkı sözleriyle karşılık verdi.

"İSTEMİYORUM, BİTTİ"

Paylaşılan mesajlaşmada, gencin "İstemiyor musun beni?" sorusuna sevgilisinin "İstemiyorum, bitti" yanıtını verdiği görülüyor. Nedenini soran gence ise "Artık seni sevmiyorum, bana sıkıcı geliyorsun" ifadeleriyle karşılık veriliyor.

CEM ADRİAN'IN ŞARKISIYLA VEDA ETTİ

Bu sözler karşısında son bir şey söylemek istediğini belirten genç, Cem Adrian'ın "Seni kendimden sakınıp başka bir kalbe emanet ettim" dizelerini paylaşarak sevgilisine veda ediyor ve "Hoşça kal sevdiğim" mesajıyla konuşmayı noktalıyor. Duygusal mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı askerde yaşanan bu ayrılığa üzüldüğünü belirten yorumlar yaptı.