'Aşk ve Gözyaşı' konusu nedir? 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

'Aşk ve Gözyaşı' konusu nedir? 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore yapımı ünlü "Queen of Tears" dizisinin Türk uyarlaması olarak ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 'Aşk ve Gözyaşı' konusu nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizi, dramatik aşk hikâyesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu, güçlü bir ailenin gelini Meyra Aksel ile başarılı bir avukat olan Selim Keskin'in masalsı başlayan evliliklerinin zamanla çatırdamasını konu alıyor. Peki, 'Aşk ve Gözyaşı' konusu nedir? 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, aşk ve dramın en çarpıcı hikâyelerinden birini izleyiciyle buluşturacak.

'Aşk ve Gözyaşı' konusu nedir? 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç paylaşıyor. İkilinin setten gelen klaket pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul'da başlayan çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapım için heyecanı artırdı.

Hande Erçel – Meyra Aksel

Barış Arduç – Selim Keskin

Senan Kara

Sanem Çelik

Şenay Gürler

Berk Cankat

Lorin Merhart

Ali İpin, Ali Pınar, Merve Engin, Berkay Şanveren, Eda Yazıcı, Oğuzhan Altaş

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.