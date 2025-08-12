Dizi, dramatik aşk hikâyesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı dizisi konusu, güçlü bir ailenin gelini Meyra Aksel ile başarılı bir avukat olan Selim Keskin'in masalsı başlayan evliliklerinin zamanla çatırdamasını konu alıyor. Peki, 'Aşk ve Gözyaşı' konusu nedir? 'Aşk ve Gözyaşı' dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, aşk ve dramın en çarpıcı hikâyelerinden birini izleyiciyle buluşturacak.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç paylaşıyor. İkilinin setten gelen klaket pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul'da başlayan çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapım için heyecanı artırdı.

Hande Erçel – Meyra Aksel

Barış Arduç – Selim Keskin

Senan Kara

Sanem Çelik

Şenay Gürler

Berk Cankat

Lorin Merhart

Ali İpin, Ali Pınar, Merve Engin, Berkay Şanveren, Eda Yazıcı, Oğuzhan Altaş