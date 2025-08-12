Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı dizinin yönetmenliğini Engin Erden üstleniyor. Romantik ve dramatik sahneleriyle öne çıkan Aşk ve Gözyaşı, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, 'Aşk ve Gözyaşı' dizisinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı hangi kanalda yayınlanacak? Aşk ve Gözyaşı dizisi ATV'de mi yayınlanacak?

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, aşk ve dramın en çarpıcı hikâyelerinden birini izleyiciyle buluşturacak.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSU

Hande Erçel – Meyra Aksel

Barış Arduç – Selim Keskin

Senan Kara

Sanem Çelik

Şenay Gürler

Berk Cankat

Lorin Merhart

Ali İpin, Ali Pınar, Merve Engin, Berkay Şanveren, Eda Yazıcı, Oğuzhan Altaş

