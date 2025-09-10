Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Aşk ve Gözyaşı konusu nedir, oyuncuları kimler?

2025 televizyon sezonu, ekranlara damga vuracak yepyeni bir hikâyeye sahne olmaya hazırlanıyor. Göz kamaştıran oyuncu kadrosu, güçlü senaryosu ve aşkı sorgulatan dramatik kurgusuyla Aşk ve Gözyaşı dizisi, şimdiden sosyal medyada gündem oldu bile. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün yayınlanacak? Gerçekten ne anlatıyor ve kimler rol alıyor?

Türkiye televizyonlarının yeni sezona damga vuracak projesi Aşk ve Gözyaşı, güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Queen of Tears adlı Güney Kore dizisinden uyarlanan bu yapım, ATV ekranlarında Eylül 2025'te izleyiciyle buluşacak.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın tarihi resmî olarak açıklanmasa da, çeşitli güvenilir kaynaklarda Eylül 2025 olarak belirtilmiştir.. Türkiye Gazetesi ve Habertürk'te yer alan bilgilere göre ATV'nin yeni sezon açılış projelerinden biri olması bekleniyor. Telgraf Gazetesi ise muhtemel yayın gününün Çarşamba veya Pazar akşamı olabileceğini belirtirken, kesin yayın gününün önümüzdeki haftalarda açıklanacağını ekliyor.

AŞK VE GÖZYAŞI HANGİ GÜN?

Şu an itibarıyla dizinin hangi günlerde yayınlanacağı kesinleşmiş değil. Ancak bazı medya kuruluşları, prime time kuşağında muhtemelen Çarşamba veya Pazar akşamları ekranlarda olabileceğini öngörüyor. ATV'nin promosyon ve tanıtım takvimi netleştiğinde bu bilgi netleşecektir.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?

Dizi, Queen of Tears adlı Güney Kore yapımının duygusal yoğunluğunu koruyarak, Türk izleyicisine özel bir yeniden kurguyla izleyiciyle buluşacak.

Hikâye, güçlü ve zengin bir aileye mensup Meyra Aksel ile idealize edilmiş bir hayatı olan ama içsel kırılmaları olan avukat Selim Keskin arasında geçiyor. Beş yıllık evlilikleri, aile baskıları, sırlar ve ihanetlerle yıpranırken, Meyra'nın beklenmedik hastalık haberi krizle birlikte çarpıcı bir 'ikinci şans' hikâyesine dönüşüyor.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde iki güçlü isim: Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim) yer alıyor.

Diğer önemli oyuncu kadrosu ise şöyle sıralanıyor: