Aşk-ı Memnu dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan ve herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyordu. Final bölümü ile tekrar ekranlara gelecek olan dizi hakkında Aşk-ı Memnu final ne zaman 2023? Aşkı Memnu final tekrar saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırılıyor.

Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Peki, Aşk-ı Memnu final ne zaman 2023? Aşkı Memnu final tekrar saat kaçta, hangi kanalda?

AŞKI MEMNU FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in rol aldığı, gerek yayında olduğu dönem gerekse yayınlanan tekrar bölümleri ile her daim adından söz ettiren dizisi "Aşk-ı Memnu" yaz boyunca bir kez daha izleyicisi ile buluştu. Başarısını bir kez daha kanıtlayan dizinin etkileyici final bölümü 21 Ekim Cumartesi akşamı yeniden Kanal D'de ekrana gelecek.

AŞK-I MEMNU BİTTİ Mİ?

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldıkları dizi, 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da yayınlanacak olan bölümü ile birlikte sezon finali yapacak. Dizi ilk yayınlandığı 2008-2010 yıllarında final bölümü ile reyting rekorları kırmıştı.

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem

AŞKI MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan bir yalıda çekilmiştir. Sarıyer'de Piyasa Caddesi üzerindeki bu yalının sahibi ise iş adamı Rahmi Koç'tur.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

AŞK-I MEMNU

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil(Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)