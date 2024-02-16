Aşk Adası yayından kaldırıldı mı? Aşk Adası yasaklandı mı GAİN?

RTÜK, İngiltere'de büyük reyting alan ve Saba Tümer'in sunumuyla bir dijital platformda Türkiye'ye uyarlanan Aşk Adası isimli yarışmayla ilgili harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını ve toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Yarışmanın ilk fragmanı büyük ilgi görmüş ve "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekmişti. Aşk Adası yayından kaldırıldı mı?

AŞK ADASI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK'ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz" ifadelerine yer verdi.