Asırlık çayın deprem sonrası yer altına girmesi böyle görüntülendi Celal Arı: "Yer altından tekrar çıkan su çok bulanık" Vatandaş Muzaffer Özer: "70 yaşındayım böyle bir hadise ile karşılaşmadım" Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'ın Akbez ilçesinde bulunan...

Asırlık çayın deprem sonrası yer altına girmesi böyle görüntülendi

Celal Arı:

"Yer altından tekrar çıkan su çok bulanık"

Vatandaş Muzaffer Özer:

"70 yaşındayım böyle bir hadise ile karşılaşmadım"

HATAY - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'ın Akbez ilçesinde bulunan Akbez çayının yer üstünden yer altına aktığı anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Hatay'ın Akbez ilçesinde yaşanan depremler sonrasında Akbez çayında yaşanan değişiklik görenleri hayrete düşürdü. Kendi yatağında devam eden suyun bir anda yer altına inmesi, üst kısımlarında kurumasına neden oldu. O bölgede yaşayan vatandaşlar ise duruma anlam veremiyor. Deprem sonrasında yaşanan olaya belediye ekipleri el attı. Akarsu yatağının fay hattına döküldüğünü tahmin eden yetkililer, iş makinaları ile yeniden suyu farklı bir yatağa yönlendirdi. Bu sayede çayın suyu farklı bir su yatağına karışarak, yeryüzünde akışına devam etti. Uzun bir süre yerin altına akan suyun nereye gittiği ise merak konusu oldu.

"Çıkan su bulanık olarak çıkmış"

Köy sakinlerinden Celal Arı, yaşanan durumu şu şekilde anlattı:

"Yıllardır akan bir su. Yağışın ve mevsimin durumuna göre akıyor. Akarsuyun kesildiğini söylediler. Arkadaşlar gidip bakmış, suyun battığını söyledi. İlerden çıktığını belirttiler. Çıkan su ise bulanık olarak çıkmış."

"Böyle bir hadiseyle karşılaşmadım"

Vatandaş Muzaffer Özer, 70 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade ederek, "Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Depremden dolayı böyle olabilir. Dün de yürüyerek gideyim dedim, damla su olmadığını görmedim. Bir arkadaş geldi, suyun yer altına kaçtığını söyledi. Benim çocukluğum burada geçti. Böyle bir hadiseyle karşılaşmadım" dedi.