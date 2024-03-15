Asım Günay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Serinhisar Belediye Başkan adayı Asım Günay kaç yaşında, nereli?
Asım Günay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Serinhisar Belediye Başkan adayı Asım Günay kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Serinhisar Belediye Başkan adayı olan Asım Günay hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Asım Günay'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Asım Günay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Serinhisar Belediye Başkan adayı Asım Günay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ASIM GÜNAY KİMDİR?
Asım Günay, Yeniden Refah Partisi Denizli- Serinhisar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Serinhisar Belediye Başkan adayı Asım Günay şofördür ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.