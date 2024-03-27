Asef Zengin kimdir? CHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Asef Zengin Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan adayı ise Asef Zengin. Asef Zengin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ASEF ZENGİN KİMDİR?

Asef Zengin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.