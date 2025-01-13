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ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 13-14 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 13-14 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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ASAT Alanya, Manavgat, Konyaaltı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 14 Ocak 2025 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 14 Ocak Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 14 Ocak günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 14 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

ANTALYA SU KESİNTİSİ 14 OCAK

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 13-14 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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