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Artvin okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Artvin okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
Haberler
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Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin'de okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Meteoroloji, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu durumda ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Türkiye'de birkaç gündür devam eden fırtına, lodos, sağanak ve yer yer kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte çocukların güvenliğini sağlamak için Valiliklerden arka arkaya tatil açıklamaları geliyor. Artvin okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

ARTVİN HAVA DURUMU

Artvin okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

METEOROLOJİ UYARDI

Trabzon'un Doğusu, Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağmur, Yükseklerinde Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.01.2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 16.01.2025 07.00-17.01.2025 06.00

ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ocak Perşembe Salı günü için henüz açıklama yapılmadı.

ARTVİN VALİLİĞİ UYARISI:

Artvin okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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