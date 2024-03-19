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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler?

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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, İstanbul'un hızla gelişen ulaşım ağına dahil oldu. Bu hattın durakları merak konusu oldu. İstanbul Havalimanı'na kolay ve hızlı ulaşım sağlayacak bu metro hattının durakları hakkında detaylı bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler?

METRO DURAKLARI NELER?

Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sisteminin kullanıldığı projede özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Böylece hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşünün yapılması amaçlandı.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler?

METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Açılışta konuşan Erdoğan, metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Recep Tayyip Erdoğan Ulaşım Gündem Teknoloji Yaşam Haberler

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