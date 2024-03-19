Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler?

METRO DURAKLARI NELER?

Türkiye'de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sisteminin kullanıldığı projede özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Böylece hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşünün yapılması amaçlandı.

METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Açılışta konuşan Erdoğan, metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.