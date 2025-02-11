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ARNATUVKÖY OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi edildi?

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Arnavutköy okullar tatil mi? İstanbul'da 11 Şubat tarihindeki hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Özellikle Arnavutköy ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, öğrenci ve velilerin dikkatini bu soruya yöneltti. Peki, 11 Şubat'ta Arnavutköy'de okullar tatil mi edildi?

İstanbul'da son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları, eğitimde aksamalara neden olabiliyor. Arnavutköy'deki hava durumu tahminlerine göre şiddetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapıldı. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından " Arnavutköy'de 11 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi.

ARNAVUTKÖY OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı iyiden iyiye etkisini artırırken, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

ARNATUVKÖY OKULLAR TATİL Mİ? 11 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi edildi?
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