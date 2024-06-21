Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 21 Haziran Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Örgüt, Rıza Baba ve ekibin işini zorlaştırmak için uğraşır. Emniyetin içindeki köstebek ekibi sabote etmeye çalışır. Mesut köstebeği fark eder ve dersini verir. Rıza Baba ve ekip Hüsnü'nün peşine düşer. Tüm bunlar yaşanırken Rıza Baba, Arif Müdür'ün kasetinin örgütün elinde olduğunu öğrenir ve şok olur. Peki Hüsnü'yle, Şule'ye ne oldu? Hüsnü öldü mü? Şule intihar edecek mi?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam ekrana gelmiyor.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bayram arası nedeni ile ekrana gelmedi. Dizinin yeni bölümü 28 Haziran cuma akşamı ekrana gelecek.