Üye Girişi
Haberler

Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 21 Haziran Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Örgüt, Rıza Baba ve ekibin işini zorlaştırmak için uğraşır. Emniyetin içindeki köstebek ekibi sabote etmeye çalışır. Mesut köstebeği fark eder ve dersini verir. Rıza Baba ve ekip Hüsnü'nün peşine düşer. Tüm bunlar yaşanırken Rıza Baba, Arif Müdür'ün kasetinin örgütün elinde olduğunu öğrenir ve şok olur. Peki Hüsnü'yle, Şule'ye ne oldu? Hüsnü öldü mü? Şule intihar edecek mi?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam ekrana gelmiyor.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bayram arası nedeni ile ekrana gelmedi. Dizinin yeni bölümü 28 Haziran cuma akşamı ekrana gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Arka Sokaklar 21 Haziran Dizi Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Yangın felaketinde 'elektrik hattı' şüphesi! Tanrıkulu, 'Olağan şüpheliler' dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi

Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi

Bakmadan Geçme

TRT 1 canlı maç izle! POLONYA AVUSTURYA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çırak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çırak filmi ne zaman, nerede çekildi? Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Miras filmi ne zaman, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Delibal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Delibal filmi ne zaman, nerede çekildi? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, nasıl bitiyor? Vahşetin Çağrısı filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovakya Ukrayna maçı ne oldu? Slovakya Ukrayna maçı CANLI izle! (EURO 2024) Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? #9917 TRT 1 canlı maç izle! SLOVAKYA UKRAYNA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Tacikistan'da başörtüsü yasaklandı mı? Tacikistan'da başörtüsü neden yasaklandı, olay ne? VEDAT AŞÇI KİMDİR? Vedat Aşçı nereli, kaç yaşında? ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün (21 Haziran 2024) altın fiyatları ne kadar?
Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title