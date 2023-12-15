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Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

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KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar Cuma günü 654. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Arka Sokaklar yeni bölüm (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Arka Sokaklar Her Cuma KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Arka Sokaklar 654. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Arka Sokaklar Yeni bölüm (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Arka Sokaklar her Cuma KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Arka Sokaklar yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Arka Sokaklar Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

KANAL D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar" her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Arka Sokaklar " her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR

Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Rıza Baba, torunu Efe'nin vurulmasından sonra büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlar ve adeta yıkılır. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı konusu belirsizliğini korur. Öte yandan Rıza Baba ve ekip Sadullah ve adamlarına nefes aldırmamaya çalışır. Sadullah'ı köşeye sıkıştırmak isteyen Rıza Baba, hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Peki, Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek mi?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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