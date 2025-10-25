Haberler

Arka Sokaklar Şevket Çoruh,Mesut diziden ayrılıyor mu?

Uzun süredir ekranlarda olan ve televizyon tarihine adını yazdıran Arka Sokaklar dizisinde, Şevket Çoruh ve Mesut karakterlerinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Dizi, 19. sezonuna adım atarken, bu hafta 724. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Arka Sokaklar Şevket Çoruh, Mesut diziden ayrılıyor mu?

Uzun yıllardır ekranlarda kesintisiz devam eden ve televizyon tarihine adını yazdıran dizi, D Media prodüksiyonuyla her Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanmayı sürdürüyor. Bu hafta 19. sezona adım atacak olan Arka Sokaklar, 724. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Peki, Arka Sokaklar Şevket Çoruh,Mesut diziden ayrılıyor mu

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali'yle yaşananların ardından geçmişe dair anıları gün yüzüne çıkan Şule, Mesut'a içini döküyor! Merkeze gitmeden önce sahilde kahvaltı keyfi yapmak isteyen Şule ile Melih, uyuduğunu sandıkları Hüsnü Çoban'ı birden arabada görünce şok geçirir. Ali, zincirlerinden kurtulup silahıyla Cevher'e meydan okumaya gider...

DİZİNİN KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görev yapan polis ekibinin hem görevleri sırasında yaşadıklarını hem de özel hayatlarını konu edinir.

• Her bölümde cinayet, gasp, uyuşturucu ve organize suç dosyaları ele alınır.

• Aksiyon dolu operasyonlar, kovalamacalar ve çatışmalar dizinin temposunu belirler.

• Gerilim, dram ve yer yer mizah iç içe sunulur.

• Rıza Baba liderliğindeki ekip, adalet, sadakat ve dayanışmayı ön planda tutar.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları hikâyeye duygusal derinlik katar.

ARKA SOKAKLAR ŞEVKET ÇORUH DİZİDEN AYRILIYOR MU

Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh'undiziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak.

