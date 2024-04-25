Şevket Çoruh, 17 sezon yer aldıktan sonra ayrıldığı Arka Sokaklar dizisine geri dönüp dönmediği merak ediliyor. Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Sorusu bu nedenle dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor ve merak konusu oluyor. Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar Mesut yaşıyor mu, geri mi dönüyor?

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, teklifi kabul ederek diziye döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğünün müjdesi verildi. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor. Buna göre Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in ölmediği tahmin ediliyor.